Θέλτα: «Στήνεται» γιορτή στο Μπαλαΐδος για το ματς με τον ΠΑΟΚ (pics)

Έναν αγώνα-γιορτή διοργανώνουν οι άνθρωποι της Θέλτα, με 20.000 σημαιάκια να ανεμίζουν το βράδυ στο «Μπαλαΐδος».

Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο της ομάδας της Γαλικίας, με 20.000 φίλους της Θέλτα να ανυπομονούν για μία ευρωπαϊκή αναμέτρηση κορυφαίου επιπέδου.

Χαρακτηριστικό της ανυπομονησίας των Ισπανών είναι πως τα εισιτήρια έγιναν... καπνός, ενώ οι άνθρωποι της διοίκησης τοποθέτησαν σημαιάκια σε κάθε θέση του γηπέδου, τα οποία θα κάνουν την ατμόσφαιρα γιορτινή, για την επιστροφή της Θέλτα μετά από εννιά χρόνια στο Europa League.

Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ θέλει -μαζί με τους 500 περίπου Έλληνες- να... χαλάσει το πάρτι των γηπεδούχων και να πάρει μία επική πρόκριση κόντρα στις απουσίες, την κούραση, αλλά και το σκορ του πρώτου αγώνα.

Máis de 20.000 bandeiras ondearán esta noite tinguindo a nosa casa de celeste 🩵



Rematou o soño, comeza a conquista. pic.twitter.com/l2ImuWAwlp — Celta (@RCCelta) February 26, 2026



