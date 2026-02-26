Το μήνυμα φιλοξενίας της Θέλτα στον ΠΑΟΚ στα... ελληνικά (pic)

Η Θέλτα καλωσόρισε στα ελληνικά τον ΠΑΟΚ στην πόλη του Βίγκο, ενόψει της σημερινής (26/2 22:00) ρεβάνς.

Αντίστροφη μέτρηση για την κομβική ρεβάνς, η οποία θα κρίνει ποια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους «16» του Europa League, μεταξύ της ομάδας της Γαλικίας και του Δικεφάλου.

Σε μία (ακόμα) ένδειξη φιλοξενίας, η Θέλτα καλωσόρισε τους φίλους αλλά και τον οργανισμό ΠΑΟΚ στα ελληνικά με το χαρακτηριστικό μήνυμα «Καλώς Ήρθατε».

Το σημερινό παιχνίδι θα είναι μία γιορτή για τους Ισπανούς, οι οποίοι θα γεμίσουν το «Μπαλαΐδος», ενώ στις εξέδρες θα βρεθούν και περίπου 500 Έλληνες.