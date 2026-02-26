Έξαλλοι στον Λεβαδειακό με την Κηφισιά: «Διπλάσια τιμή στα εισιτήρια και τελικά... ανάκληση»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Λεβαδειακός για τα όσα γίνονται με τα εισιτήρια της αναμέτρησης με την Κηφισιά, καθώς η ομάδα των Βορείων Προαστίων όρισε διπλάσια τιμή από αυτή που είχαν οι Βοιωτοί στα προηγούμενα ματς, ενώ στη συνέχεια προχώρησε και σε ανάκληση των εισιτηρίων που αρχικά είχε διαθέσει.

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τη στάση της ΠΑΕ Κηφισιά ενόψει του μεταξύ μας αγώνα του προσεχούς Σαββάτου (28/2) στο Γήπεδο της Νεάπολη.

Ενώ στα δύο φετινά παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβαδειά, για το Πρωτάθλημα της Stoiximan Super League και το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο Λεβαδειακός παρείχε κανονικά τον αριθμό των εισιτήριων που ζήτησε η ΠΑΕ Κηφισιά για τις ανάγκες των φιλάθλων της στην τιμή των 10 ευρώ, η γηπεδούχος ΠΑΕ όχι μόνο όρισε διπλάσια τιμή (20 ευρώ) για τους φιλάθλους μας, αλλά στη συνέχεια προχώρησε και στην ανάκληση των εισιτηρίων που αρχικά μας είχε διαθέσει.

Η επίκληση «φόβου επεισοδίων» με τρίτους, ως αιτιολογία αυτής της απόφασης, αποτελεί προσχηματική δικαιολογία που δεν στηρίζεται σε κανένα πραγματικό δεδομένο. Εξάλλου αν υπάρχει πράγματι τέτοιος κίνδυνος, αυτός θα αφορά και τους φίλους της γηπεδούχου ομάδας κι ως εκ τούτου θα έπρεπε να παρέμβουν οι αρμόδιες αρχές. Οι φίλαθλοι του Λεβαδειακού έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι στηρίζουν την ομάδα τους με κόσμιο και πολιτισμένο τρόπο, όπου κι αν αυτή αγωνίζεται.