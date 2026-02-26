Οι παίκτες της ΑΕΚ απαντούν στην ερώτηση «Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία;»:  Η... μπασκετική ταινία έπος του Λιούμπιτσιτς (vid)

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανέβασε ένα όμορφο βίντεο στο TikTok όπου οι ποδοσφαιριστές απαντούν στην ερώτηση: «Ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία»;

Οι επιλογές έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Από το Ματωμένο Διαμάντι, μέχρι την Συμμορία των Έντεκα και από τον Βασιλιά των Λιονταριών μέχρι το Μόνος στο Σπίτι!

Την πιο... ψαγμένη και παράλληλα μπασκετική απάντηση πάντως, την έδωσε ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς που έχει ως αγαπημένη ταινία το Coach Carter.

Μια ταινία έπος βασισμένη σε αληθινά γεγονότα με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο ηθοποιό Σάμουελ Τζάκσον!

Δείτε το βίντεο και τις απαντήσεις των παικτών της ΑΕΚ: