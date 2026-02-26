Ζημιές 1,1 δισ. ευρώ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο παρά τα έσοδα-ρεκόρ άνω των 30 δισ. 

Τα έσοδα των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων αναμένεται να ξεπεράσουν το όριο των 30 δισεκατομμυρίων ευρώ για πρώτη φορά, αλλά το αυξημένο κόστος σημαίνει ότι τα οικονομικά ρεκόρ δεν μεταφράζονται αυτόματα σε κερδοφορία.

Στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από την UEFA δείχνουν ότι τα συνολικά έσοδα των ομάδων που αγωνίζονται στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης αναμένεται να ξεπεράσουν τα 30 δισ. ευρώ, από 28,6 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η πρόβλεψη βασίζεται στις οικονομικές καταστάσεις περισσότερων από 700 ομάδων σε όλη την ήπειρο, αν και οι 25 μεγαλύτεροι σύλλογοι αντιπροσωπεύουν σχεδόν το μισό του συνόλου.

Η UEFA αναφέρει ότι η αύξηση των εσόδων από χορηγίες, μεταγραφές παικτών και τίτλους για ομάδες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποτέλεσε τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης, αντισταθμίζοντας την αδυναμία στα έσοδα από τα εγχώρια τηλεοπτικά δικαιώματα σε ορισμένες χώρες.

Ωστόσο, καθώς οι σύλλογοι επιδιώκουν να αυξήσουν εναλλακτικές πηγές εσόδων, όπως η φιλοξενία στο γήπεδο και η διοργάνωση μη ποδοσφαιρικών εκδηλώσεων, άλλα κόστη έχουν αυξηθεί. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 35% στην Άρσεναλ, 51% στην Τσέλσι και 19% στην Μπαρτσελόνα. Ο πληθωρισμός στους μισθούς παικτών, που αποτελεί συνήθως τη μεγαλύτερη δαπάνη ενός συλλόγου, αυξήθηκε στο 4,8% πέρυσι, από 1,8% το 2024.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης των δαπανών, η UEFA εκτιμά ότι οι συνολικές προ φόρων ζημιές για το 2025 θα φτάσουν περίπου το 1,1 δισ. ευρώ, ίδια με τα αποτελέσματα του 2024.

Τα στοιχεία της UEFA δείχνουν ότι η Τσέλσι, που έχει αγοραστεί από την αμερικανική εταιρεία Clearlake Capital, κατέγραψε τη μεγαλύτερη ζημιά στην Ευρώπη πέρυσι, ύψους 407 εκατ. ευρώ. Η Λυών, επίσης αμερικανικής ιδιοκτησίας, είχε ζημιές 196 εκατ. ευρώ, ενώ η Τότεναμ αντιστοίχως 148 εκατ. ευρώ.

Επαγγελματίες επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων πολλών αμερικανικών κεφαλαίων, έχουν δαπανήσει δισεκατομμύρια ευρώ αγοράζοντας ευρωπαϊκούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους τα τελευταία χρόνια, με στόχο την απόδοση κεφαλαίων από την κατοχή των μεγαλύτερων ομάδων στο πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο. Η Apollo Global Management συμφώνησε πρόσφατα να αποκτήσει τον έλεγχο της Ατλέτικο Μαδρίτης, σε μια συμφωνία που αποτιμά τον ισπανικό σύλλογο πάνω από 2 δισ. ευρώ, η Ίντερ ελέγχεται από το hedge fund ειδικευμένο σε χρέη Oaktree Capital Management, ενώ η ιδιωτική εταιρεία RedBird Capital Partners κατέχει την Μίλαν.

Η έκθεση καλύπτει το δεύτερο έτος εφαρμογής των νέων οικονομικών κανόνων της UEFA, που περιορίζουν τις δαπάνες των συλλόγων για παίκτες ως ποσοστό των εσόδων τους. Η Premier League της Αγγλίας αναμένεται να εισαγάγει παρόμοιο σύστημα τον επόμενο χρόνο.

Ο Αντρέα Τραβέρσο, διευθυντής της UEFA για τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και την έρευνα, δήλωσε ότι οι σύλλογοι «επιστρέφουν σταδιακά στην λειτουργική κερδοφορία», αλλά προειδοποίησε ότι «η έλλειψη συνεπών εγχώριων οικονομικών κανονισμών» θα περιορίσει τις δυνατότητες για κέρδη όπως πριν από την πανδημία».

Η έκθεση έδειξε επίσης ότι ο αριθμός εξαγορών σε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μειώθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με 29 συλλόγους να αλλάζουν ιδιοκτησία σε σύγκριση με 28 το 2022. Η UEFA ανέφερε ότι «το ιδιωτικό κεφάλαιο αποκτά όλο και περισσότερο πρόσβαση στο ποδόσφαιρο μέσω μειοψηφικών συμμετοχών, δομημένων κεφαλαίων και ιδιωτικών πιστώσεων, αντικατοπτρίζοντας τον διαχωρισμό μεταξύ επένδυσης κεφαλαίου και ελέγχου».