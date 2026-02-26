Αστέρας Aktor: Επαγγελματίας ο 15χρονος τερματοφύλακας Παπαζυγούρας

Ακόμη ένα παιδί από τα τμήματα υποδομής του Αστέρα Aktor, ο 15χρονος τερματοφύλακας Δημήτρης Παπαζυγούρας υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο.

Αναλυτικά:

Ο Δημήτρης Παπαζυγούρας υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ASTERAS AKTOR. Ο Δημήτρης αγωνίζεται στη θέση του τερματοφύλακα, κατάγεται από τα Γιάννενα και είναι γεννημένος στις 4 Φεβρουαρίου 2011.

Ο Παπαζυγούρας είναι στις Ακαδημίες του ASTERAS AKTOR από το περασμένο καλοκαίρι, προερχόμενος από τις Ακαδημίες του Άτλαντα Ιωαννίνων και ήδη έχει αγωνιστεί στην Κ15, αλλά και στην Κ17 του συλλόγου μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελλάδας Κ15.

Δημήτρη συγχαρητήρια, ευχόμαστε μία σπουδαία επαγγελματική καριέρα με υγεία και πολλές επιτυχίες.

