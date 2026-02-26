Γενική Συνέλευση στη Super League

Ποια θέματα θα συζητηθούν στη Γ.Σ. της Λίγκας στις 6 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 6/3/2026 στις 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί Τακτική Γενική Συνέλευση της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την από 08/12/2025 απόφαση – εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».

2. Απαλλαγή μελών Δ.Σ. από ευθύνη για πεπραγμένα χρήσης «01/07/2024 – 30/06/2025».

3. Διάφορα.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, κατά το άρθρο 15 παρ. 2 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την ίδια ημέρα, μία (1) ώρα αργότερα (ήτοι στις 13:00), με τα ίδια ως άνω θέματα ημερησίας διάταξης και χωρίς άλλη πρόσκληση.