Λουίς Ενρίκε: «Εάν υπάρχει μια ομάδα έτοιμη για τον επόμενο γύρο, αυτή είμαστε εμείς»

Ο Λουίς Ενρίκε στάθηκε με έμφαση στην «ανθεκτικότητα» της Παρί Σεν Ζερμέν, επαινώντας παράλληλα το «επίπεδο» της Μονακό, μετά την πρόκριση στους «16» του Champions League.

«Γνωρίζαμε το επίπεδο της Μονακό, δεν μας εξέπληξε, είχαμε ένα δύσκολο ξεκίνημα και στους δύο αγώνες (3-2, 2-2)», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητής και συνέχισε:

«Αυτό που δείξαμε αυτήν την σεζόν είναι η ανθεκτικότητά μας, η ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα. Ήταν μια δύσκολη σεζόν. Στο πρώτο ημίχρονο, δεν είχαμε συνηθίσει να παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που παίζει σαν εμάς, προσπαθώντας να κινηθούμε στον ίδιο χώρο. Κανονικά έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ ισορροπημένο. Αλλά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αξίζαμε τη νίκη. Ηταν ένας δύσκολος αγώνας. Πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που κάναμε και που ξεπεράσαμε αυτήν την δύσκολη στιγμή. Εάν κάποια ομάδα είχε τον χειρότερο όμιλο, αυτή είμαστε εμείς. Κι΄εάν υπάρχει μια ομάδα έτοιμη για τον επόμενο γύρο, αυτή είμαστε εμείς».