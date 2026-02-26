Παραιτήθηκε ο Ρεγκραγκί από την εθνική Μαρόκου, στην θέση του ο Ουαχμπί

O Μοχάμεντ Ουαχμπί αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Μαρόκου.

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκί παραιτήθηκε από την εθνική ομάδα του Μαρόκου, στην οποία αγωνίζεται ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και έφτασε έως τον τελικό του πρόσφατου κυπέλλου Εθνών Αφρικής, όπου έχασε (1-0) στην παράταση από τη Σενεγάλη, μετά από έναν επεισοδιακό αγώνα.

Την είδηση επιβεβαίωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, με τον Μαροκινό προπονητή να αποχωρεί μετά από τρία και πλέον χρόνια στο τιμόνι των «Λιονταριών του Ατλαντα».

Ο Ρεγκραγκί έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας και τη θέση του στον πάγκο της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, για να την οδηγήσει στα τελικά του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι, θα πάρει ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, προπονητής της εθνικής ομάδας νέων της βορειοαφρικανικής χώρας.