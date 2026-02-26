«Λιοντάρι» ο Στοϊκόφσκι: Ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πανσερραϊκό

Και τυπικά παίκτης του ΠΑΕ Πανσερραϊκός είναι πλέον ο Tόνι Στοϊκόφσκι, με τον σύλλογο των Σερρών να επισημοποιεί τη συμφωνία που εδώ και καιρό θεωρούνταν δεδομένη.

Άλλωστε, το όνομά του είχε ήδη ενταχθεί στο ρόστερ της Stoiximan Super League μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής.

Ο 31χρονος Αυστραλός ακραίος μπακ ενισχύει την αμυντική γραμμή των «λιονταριών», έχοντας πρόσφατη παρουσία στην Ηλιούπολη. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης στη Σπάρτακ Βάρνα, στην FC Cartagena, καθώς και στις Πέλιστερ Μπίτολα, Σκόπια και FK Vardar.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Πανσερραϊκός:

«Ο Toni Stojkovski στον Πανσερραϊκό!

Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Toni Stojkovski, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας.

Ο Toni είναι γεννημένος στις 09/12/1994 στην Αυστραλία, αγωνίζεται ως αμυντικός και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην FK Vardar, στην Botev Vr. της Βουλγαρίας, στην FC Cartagena στην Ισπανία, ενώ το περασμένο καλοκαίρι ήρθε στην Ελλάδα για την Ηλιούπολη.

Toni, καλώς ήρθες στην οικογένεια των λιονταριών».