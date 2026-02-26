Νέο κεφάλαιο για τον Κυριάκο Σαββίδη: Υπέγραψε στη Βίσλα Πλοκ της Πολωνίας

Ο Κυριάκος Σαββίδης αλλάζει σελίδα στην καριέρα του, καθώς ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στη Βίσλα Πλοκ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Ο Έλληνας μέσος αποχώρησε από τη Σλόβαν Μπρατισλάβας έπειτα από 3,5 χρόνια παρουσίας και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με την πολωνική ομάδα.

Η Βίσλα πραγματοποιεί ιδιαίτερα θετική πορεία στο πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την 6η θέση με 33 βαθμούς σε 22 αγωνιστικές, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Γιαγκελόνια.

Την τελευταία ημέρα των μεταγραφών, ο σύλλογος από το Πλοκ έδειξε έντονη δραστηριότητα, ανακοινώνοντας – πέρα από τον Σαββίδη – και τον Σαΐντ Χάμουλιτς. Ο 30χρονος χαφ αποκτήθηκε με συμφωνία που έχει ισχύ έως τον Μάιο του 2027.

Κατά τη θητεία του στη Σλόβαν, από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι πρόσφατα, κατέγραψε 111 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το UEFA Champions League.

Τα πολωνικά ΜΜΕ χαρακτήρισαν τη μεταγραφή ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ποδοσφαιριστή που μέχρι πέρσι είχε παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Παρά τις ήττες της Σλόβαν, τονίστηκε ότι η συμμετοχή και μόνο στο Champions League αποτελεί επιτυχία που προσθέτει αξία στο βιογραφικό του.

Όπως σημειώνεται, ο Σαββίδης δεν αποχωρεί λόγω αγωνιστικής πτώσης ή εσωτερικών προβλημάτων. Τη φετινή σεζόν είχε σταθερό ρόλο, συμμετέχοντας τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στο UEFA Europa Conference League, έστω κι αν δεν ήταν πάντα βασικός.

Πλέον καλείται να ενσωματωθεί στα πλάνα του προπονητή Μάριους Μισιούρα, σε μια περίοδο που η Βίσλα έχει χάσει έδαφος στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου, με μόλις τρεις βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, υποχωρώντας από την κορυφή στην 6η θέση.