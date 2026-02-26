Μουρίνιο: Δώδεκα χρόνια χωρίς πρόκριση στα νοκ άουτ ματς

Η Ρεάλ Μαδρίτης «σφράγισε» την πρόκριση στους «16» του UEFA Champions League, επικρατώντας ξανά της Μπενφίκα με 2-1 στην Ισπανία και αφήνοντας εκτός συνέχειας τους Πορτογάλους.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν βρέθηκε στον πάγκο, λόγω της αποβολής του στο πρώτο παιχνίδι, όμως το πρόβλημα για τον Πορτογάλο τεχνικό είναι βαθύτερο. Μετά τον νέο αποκλεισμό, το αρνητικό του σερί σε νοκ άουτ αναμετρήσεις της διοργάνωσης διευρύνθηκε, καθώς παραμένει χωρίς νίκη στη φάση μετά τους ομίλους εδώ και 12 χρόνια.

Η τελευταία φορά που ο «Special One» πανηγύρισε επιτυχία σε νοκ άουτ του Champions League ήταν το 2014, όταν βρισκόταν στον πάγκο της Τσέλσι. Από τότε, κάθε ευρωπαϊκή του απόπειρα στα κρίσιμα παιχνίδια ολοκληρώνεται πρόωρα.

Το 2013/14 οι Λονδρέζοι αποκλείστηκαν από την Ατλέτικο Μαδρίτης στα ημιτελικά, ενώ έναν χρόνο αργότερα έμειναν εκτός από την Παρί Σεν Ζερμέν στη φάση των «16».

Ακολούθησε ο αποκλεισμός με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη σεζόν 2017/18 απέναντι στη Σεβίλλη, ενώ το 2019, ως προπονητής της Τότεναμ, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Λειψίας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σερί που βαραίνει πλέον έντονα το βιογραφικό ενός από τους πιο επιδραστικούς προπονητές της σύγχρονης εποχής, με τον Μουρίνιο να αναζητά ακόμη την επιστροφή του στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές.