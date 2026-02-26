Βραδιά Ευρώπης: Τι θα κάνουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σε Πλζεν, Βίγκο και ο Επτάστερος στην Ευρωλίγκα; (poll)

Διπλά πρόκρισης ψάχνουν ο Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σε Τσεχία και Ισπανία. Θα καταφέρουν να αποκλείσουν την Πλζεν και τη Θέλτα; Θα κερδίσουν οι Πράσινοι την Παρί στο T-Center;

Βραδιά Ευρώπης για τους εκπροσώπους του ελληνικού ποδοσφαίρου, με διπλή αποστολή σε Πλζεν και Βίγκο.

Πιο βατό το έργο του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βικτόρια, αλλά και πιο σημαντικό για το κομβικό το παιχνίδι του για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με δεδομένο ότι η Ελλάδα δίνει μάχη για να ξεπεράσει την Τσεχία στην προνομιούχο 10η θέση στο ranking της UEFA.

Μετά το 2-2 στο ΟΑΚΑ όπου η ομάδα του Μπενίτεθ στάθηκε πολύ καλά, ψάχνει απόψε μία ανάλογη εμφάνιση που θα αναγκάσει την Πλζεν στην πρώτη φετινή ήττα της στη διοργάνωση και θα στείλει το Τριφύλλι στους "16" του Europa League.

Σαφώς πιο δύσκολη η αποστολή του αποδεκατισμένου ΠΑΟΚ, μετά και την ήττα με 2-1 στην Τούμπα. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έχει να διαχειριστεί έναν κυκεώνα προβλημάτων, αλλά ταξίδεψε στην Ισπανία με στόχο να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα που του αναλογεί.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φιλοξενεί την Παρί και θέλει να χτίσει στην καλή ψυχολογία του για να πάρει μία σημαντική νίκη στην Ευρωλίγκα.

Θα τα καταφέρουν οι δύο ελληνικές ομάδες στο Europa League και ο Επτάστερος στο μπάσκετ; Η κάλπη άνοιξε και περιμένει την ψήφο σας!

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