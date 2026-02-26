Ολυμπιακός: Ξεκαθαρίζει η κατάσταση για Ποντένσε, Τσικίνιο

Σε εξετάσεις θα υποβληθούν σήμερα οι Ποντένσε και Τσικίνιο.

Το ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού ολοκληρώθηκε και πλέον άπαντες στρέφουν την προσοχή τους στη μάχη του πρωταθλήματος. Επόμενο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» είναι αυτό στις Σέρρες την Κυριακή με τον Πανσερραϊκό και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα του.

Αυτό που περιμένει είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση του Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος είχε ενοχλήσεις πριν το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν και έμεινε εκτός αποστολής. Σήμερα θα υποβληθεί σε εξετάσεις, όπως και ο Τσικίνιο, ο οποίος στο παιχνίδι της Τρίτης έγινε αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στο 66’.

