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Όλα τα γκολ της Τετάρτης - Ματσάρες σε Τορίνο, Παρίσι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Θεαματικά ολοκληρώθηκε χθες η ενδιάμεση φάση του Champions League, με γκολ, ανατροπές και συγκινήσεις.

Απολαύστε όλα τα γκολ της χθεσινής βραδιάς:

 

Όλα τα γκολ της Τετάρτης - Ματσάρες σε Τορίνο, Παρίσι (vid)