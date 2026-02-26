Κριστιάνο Ρονάλντο: Στα 965 γκολ και φουλάρει για τα 1.000

Ασταμάτητος παραμένει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Στο εκτός έδρας παιχνίδι εναντίον της Αλ Ναϊμά για την 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος Σαουδικής Αραβίας, ο Πορτογάλος σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη νίκη με 5-0.

Ο Κριστιάνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στην ομάδα του, ενώ συνέβαλε και δημιουργικά στο τέταρτο γκολ, που σημείωσε ο Σαντιό Μανέ στις αρχές του δεύτερου μέρους.

Με το τέρμα αυτό, ο 41χρονος επιθετικός έφτασε τα 965 γκολ συνολικά στην επαγγελματική του καριέρα, πλησιάζοντας ολοένα και περισσότερο το ορόσημο των 1.000 τερμάτω, έναν στόχο που μέχρι πριν λίγα χρόνια έμοιαζε άπιαστος, αλλά πλέον δείχνει πιο κοντά όσο ποτέ.