Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Οι καλύτερες στιγμές στο Γιουβέντους - Γαλατασαράι (vid) 26-02-2026 06:21 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Juventus F.C. Galatasaray 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Η Γιουβέντους μπορεί να πήρε τη νίκη εναντίον της Γαλατασαράι, αλλά οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που στο τέλος του αγώνα χαμογέλασαν αφού εξασφάλισαν το εισιτήριο στην επόμενη φάση. «Έβγαζα τα ακουστικά κι έφευγα με κλάματα»: Η Δώρα Παντέλη για την πιο δύσκολη στιγμή στο γήπεδο dailymedia.gr Μετά το σοκ των μονοψήφιων: Οι 2 μεταγραφές του Ανδρουλάκη για να περάσει το ΠΑΣΟΚ τον Τσίπρα instanews.gr Μετά την απόλυση Σλοτ: Οι αλλαγές που θα δούμε στη Λίβερπουλ αν αναλάβει ο Ιραόλα menshouse.gr «Για ίδιον όφελος»: Λάβρος ο Κώστας Βαξεβάνης κατά Τσίπρα dailymedia.gr Προσθέτει το «Βαρδινογιάννη»: Ο λόγος που η Όλγα Κεφαλογιάννη αλλάζει το επώνυμό της instanews.gr Βρες από ποια χώρα είναι η ομάδα: Μπορείς το 10/10 στο ποδοσφαιρικό κουίζ που το 95% χάνει; menshouse.gr Νο1 της χρονιάς στο Netflix για το κοινό: Αν δεις μόνο μια σειρά τον Ιούνιο, φρόντισε να είναι αυτή menshouse.gr Με κόουτς Νίστρουπ: Η νέα θέση στην οποία θα δούμε τον Γιάγκουσιτς σε πολλά ματς του ελληνικού πρωταθλήματος menshouse.gr Οι καλύτερες στιγμές στο Γιουβέντους - Γαλατασαράι (vid) SHARE