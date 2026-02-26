Οι καλύτερες στιγμές στο Γιουβέντους - Γαλατασαράι (vid)

Η Γιουβέντους μπορεί να πήρε τη νίκη εναντίον της Γαλατασαράι, αλλά οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που στο τέλος του αγώνα χαμογέλασαν αφού εξασφάλισαν το εισιτήριο στην επόμενη φάση.