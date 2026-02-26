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Οι καλύτερες στιγμές στο Γιουβέντους - Γαλατασαράι (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Γιουβέντους μπορεί να πήρε τη νίκη εναντίον της Γαλατασαράι, αλλά οι Τούρκοι ήταν εκείνοι που στο τέλος του αγώνα χαμογέλασαν αφού εξασφάλισαν το εισιτήριο στην επόμενη φάση.
Οι καλύτερες στιγμές στο Γιουβέντους - Γαλατασαράι (vid)