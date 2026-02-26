Κλείδωσαν οι ομάδες της φάσης των «16» του Champions League

Στο δεύτερο σκέλος της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Αταλάντα και η Γαλατάσαραϊ εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια για τους «16».
Η κλήρωση που ακολουθεί θα καθορίσει τα ζευγάρια, με τους αντιπάλους να προκύπτουν από τις ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase.
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» είναι προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 και 18 του μήνα.
Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τη league phase
Άρσεναλ
Μπάγερν Μονάχου
Λίβερπουλ
Τότεναμ
Μπαρτσελόνα
Τσέλσι
Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μάντσεστερ Σίτι
Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω playoffs
Παρί Σεν Ζερμέν
Ρεάλ Μαδρίτης
Αταλάντα
Νιούκαστλ
Ατλέτικο Μαδρίτης
Μπόντο/Γκλιμτ
Μπ
άγερ Λεβερκούζεν
Γαλατάσαραϊ