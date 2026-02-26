Κλείδωσαν οι ομάδες της φάσης των «16» του Champions League

Ολοκληρώθηκαν τα playoffs του Champions League και έτσι διαμορφώθηκε οριστικά το παζλ των 16 ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση.

Στο δεύτερο σκέλος της ενδιάμεσης νοκ άουτ φάσης, η Παρί Σεν Ζερμέν, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Αταλάντα και η Γαλατάσαραϊ εξασφάλισαν τα τελευταία εισιτήρια για τους «16».

Η κλήρωση που ακολουθεί θα καθορίσει τα ζευγάρια, με τους αντιπάλους να προκύπτουν από τις ομάδες που είχαν τερματίσει στην πρώτη οκτάδα της league phase.

Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των «16» είναι προγραμματισμένες για τις 10 και 11 Μαρτίου, ενώ οι ρεβάνς θα διεξαχθούν μία εβδομάδα αργότερα, στις 17 και 18 του μήνα.

Οι ομάδες που προκρίθηκαν από τη league phase

Άρσεναλ

Μπάγερν Μονάχου

Λίβερπουλ

Τότεναμ

Μπαρτσελόνα

Τσέλσι

Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μάντσεστερ Σίτι

Οι ομάδες που προκρίθηκαν μέσω playoffs

Παρί Σεν Ζερμέν

Ρεάλ Μαδρίτης

Αταλάντα

Νιούκαστλ

Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπόντο/Γκλιμτ

Μπ

άγερ Λεβερκούζεν

Γαλατάσαραϊ