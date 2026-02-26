Ο Μουρίνιο είδε το Ρεάλ - Μπενφίκα από το πούλμαν της ομάδας

Ιδιαίτερη επιλογή έκανε ο Ζοζέ Μουρίνιο στη ρεβάνς του αγώνα ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που ήταν τιμωρημένος, δεν βρέθηκε ούτε στις εξέδρες του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ούτε στο ειδικά διαμορφωμένο μπουθ που είχε φτιαχτεί για εκείνον.

Αντίθετα, προτίμησε να δει τον αγώνα μόνος του, μέσα στο λεωφορείο της αποστολής, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Το παιχνίδι είχε τραβήξει το ενδιαφέρον και λόγω της έντασης που είχε προηγηθεί στο πρώτο παιχνίδι της Λισαβόνας. Η UEFA είχε επιβάλει προσωρινό αποκλεισμό στον Πρεστιάνι, με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στη ρεβάνς της Μαδρίτης.

Τελικά, η «Βασίλισσα» επικράτησε με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους «Αετούς».