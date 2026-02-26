Η ασύλληπτη βοήθεια του Ιβάν Σαββίδη στον ΑΣ ΠΑΟΚ και η αλλαγή στάσης του Ησαϊάδη!

Η επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΣ ΠΑΟΚ πραγματοποιήθηκε με κύριο θέμα τον απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς, ωστόσο η συζήτηση αναμενόμενα επικεντρώθηκε στα γεγονότα του περασμένου καλοκαιριού.

Τα γεγονότα εκείνα είχαν οξύνει δραματικά τις σχέσεις του Ερασιτέχνη με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι οποίες πλέον έχουν εξομαλυνθεί για τα καλά μετά τη συμφωνία-σταθμό για την ανέγερση του νέου γηπέδου στην περιοχή της Τούμπας, κάτι που είναι τρομερά σημαντικά για τη συνέχεια.

Η στάση του απείχε πολύ από εκείνη της πολυσυζητημένης συνέντευξης Τύπου στο PAOK Sports Arena. Με φράσεις όπως «Είμαστε καλά», υπογράμμισε ότι οι σχέσεις με την ΠΑΕ έχουν επανέλθει σε θετικό κλίμα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η οφειλή της ΠΑΕ για το 2025 έχει σχεδόν εξοφληθεί, με λιγότερα από 100.000 ευρώ να απομένουν από το συνολικό ποσό της συμφωνίας.

Ιδιαίτερα επικριτικός στάθηκε ο Χρήστος Καραμπέρης, ο οποίος ζήτησε σαφείς εξηγήσεις για τους χειρισμούς του καλοκαιριού και κάλεσε σε παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ώστε να οδηγηθεί ο σύλλογος σε εκλογές.

Παράλληλα, χαιρέτισε την απόφαση του Αριστοτέλη Μυστακίδη να αναλάβει την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ συνεχάρη και τη διοίκηση των Θανάση Χατζόπουλο και Αντώνη Τσαλόπουλο για το έργο τους, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ «ανήκει στον λαό του».

Μηνύματα ενότητας αλλά και αιχμές

Ο Τσαλόπουλος επέμεινε ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τόσο τον Ιβάν Σαββίδη όσο και τον Μυστακίδη, ενώ αναφέρθηκε με θερμά λόγια και στον Θανάση Κατσαρή, τονίζοντας τη συνεισφορά του στον Ερασιτέχνη – ιδιαίτερα στον σχεδιασμό των ομάδων βόλεϊ, όπου ο ίδιος είχε διοικητική ευθύνη.

«Γιατί φερθήκατε έτσι στον Ιβάν Σαββίδη;»

Από το ακροατήριο ακούστηκε το ερώτημα για ποιο λόγο ο Ερασιτέχνης έδειξε σκληρή στάση απέναντι στον Σαββίδη, τη στιγμή που – όπως υπενθυμίστηκε από τον λογιστή κ. Κούση – ο Ιβάν έχει ενισχύσει τον Ερασιτέχνη με περίπου 1,3 εκατ. ευρώ μέσω της ΠΑΕ και περίπου 500.000 ευρώ μέσω του OPEN TV.