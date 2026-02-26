Αν και από το 48’ ήταν με 10 παίκτες, η Γιουβέντους άγγιξε το «θαύμα» ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα, όμως η Γαλατασαράι βρήκε δύο γκολ στην παράταση (3-2) και πέρασε στους «16».

Έδωσε ό,τι είχε για μια ιστορική ανατροπή η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που είχε στην πλάτη το βαρύ 5-2 της Τουρκίας. Αν και έπαιξε με παίκτη λιγότερο για 80 λεπτά βρέθηκε ένα τετ-α-τετ από το αδιανότητο, όμως η Γαλατασαράι σώθηκε από την «αυτοκτονία» στην παράταση (3-2) και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Λίβερπουλ - Τότεναμ στους «16» του Champions League.

Με δύο σέντρες απείλησε νωρίς η Γιούβε αλλά οι Γκάτι (3’) και Κουπμάινερς (10’) δεν βρήκαν στόχο με κεφαλιά, ενώ η Γαλατασαράι είχε την πρώτη της στιγμή με τον Οσιμέν στο 11’ αλλά ο Περίν ήταν εκεί. Στο 22’ οι Bianconeri έχασαν την πρώτη πραγματική ευκαιρία, όμως μετά το σουτ του Λοκατέλι που απέκρουσε ο Τσακίρ και το κόρνερ, ο Κονσεϊσάο έκανε το φαλτσαριστό σουτ αλλά δεν βρήκε το παραθυράκι. Η ομάδα του όμως, βρήκε τον τρόπο να ανοίξει το σκορ πριν το ημίχρονο, καθώς στο 35’ ο Τορέιρα πήρε τα πόδια του Τουράμ κάνοντας πέναλτι και στο 37’ ο Λοκατέλι ήταν ψύχραιμος από τα 11 βήματα (1-0).

Αν και το πρώτο έκλεισε με τον καλύτερο, το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο για την Γηραιά Κυρία. Στο 48’ ο Κέλι βρήκε άθελά του τον Γιλμάζ χαμηλά με τις τάπες και η αυστηρότητα εξαντλήθηκε από τον διατητή αφού έπειτα από review στο VAR ο Άγγλος είδε απευθείας κόκκινη. Κι όμως, αυτό δεν λύγισε τους Τορινέζους, μάλλον τον αντίθετο κόντρα σε μια Γαλατασαράι που θεώρησε ότι έχει κάνει τη δουλειά.

Στο 54’ ο Γιλντίζ έκανε τρομερή ατομική ενέργεια αλλά πλάσαρε άουτ, στο 63’ ο Γκάτι είχε κεφαλιά έξω και στο 66’ το σουτ του Κονσεϊσάο μπλόκαρε στην κλειστή του γωνία ο Τσακίρ. Στο 70’, ήρθε το 2-0 για την Γιούβε, όταν ο Κουπμάινερς έβγαλε τον Καλουλού στα δεξιά, ο Γάλλος γύρισε και ο Γκάτι αυτή τη φορά δεν αστόχησε πλασέ από κοντά. Το 2-0 έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στην ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, η οποία αφού γλύτωσε από το curler του Οσιμέν στο 73’ βγήκε και πάλι μπροστά.

Στο 77’ ο Τουράμ σε τετ-α-τετ από πλάγια τσίμπησε την μπάλα πάνω από τον Τσακίρ όμως την έστειλε ψηλά και στο 79’ ο Γιλντίζ είχε δοκάρι με προβολή από το δεύτερο δοκάρι έπειτα από σέντρα του Μπογκά από αριστερά. Το γκολ που έστειλε το ματς στην παράταση ήρθε στο 82’ όταν ο Ζεγκρόβα έκανε εκτέλεσε το φάουλ, ο Κουπμάινερς πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο ΜακΚένι με δεύτερη πρόλαβε τους πάντες για το 3-0.

Θα τη θυμάται για πάντα την ευκαιρία που έχασε στο 96’ ο Ζεγκρόβα της Γιουβέντους αφού η μπάλα ήταν στο αριστερό του στρωμένη μετά τον συνδυασμό των Μπογκά, ΜακΚένι, όμως ο Κοσοβάρος πλάσαρε άουτ και οι Τούρκοι βρήκαν γκολ στο 105+1’ με τον Οσιμέν μετά την ασίστ του Γιλμάζ (3-1). Στο 110’ ξανά ο Ζεγκρόβα βρέθηκε κοντά αλλά ο Τσακίρ τον σταμάτησε και στο 119’ ο Γιλμάζ έγινε σκόρερ για να γράψει το τελικό 3-2.