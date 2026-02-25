Πρώην παίκτης Παναθηναϊκού: «Σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ»!

Ο Γιοχάν Μολό απασφάλισε σε συνέντευξη του σε γαλλικό διαδικτυακό κανάλι.

Αίσθηση προκάλεσε στην Γαλλία μία συνέντευξη του Γιοχάν Μολό στο διαδικτυακό κανάλι Capté. Ο παλιός εξτρέμ του Παναθηναϊκού εξέφρασε την διαφωνία του με την σημερινή κοστολόγηση των παικτών και έριξε μία ατάκα που θα μείνει στην ιστορία: «Είσαι στην Μονακό. Κάνεις ένα καλό ματς, βάζεις ένα γκολ σε αγώνα προετοιμασίας που παίζει στο Youtube και φεύγεις για 12 εκατομμύρια ευρώ σε μία ομάδα.

Μετά κάνεις 15 ματς, βάζεις ένα γκολ και φεύγεις για 30 εκατομμύρια ευρώ σε ένα άλλο κλαμπ. Πιστεύω ότι αν ήμουν ποδοσφαιριστής σήμερα θα κόστιζα 80 εκατομμύρια ευρώ. Είμαι πεπεισμένος για αυτό. Δίχως να αποδείξεις το παραμικρό, η τιμή σου σήμερα εκτοξεύεται στα ύψη, απλά κάνοντας δύο - τρία κολπάκια. Παλιά, δεν ήταν έτσι αυτή η πολιτική. Έπρεπε να αποδείξεις πράγματα στο γήπεδο.

Μιλάω για τον Σαίμόν Μπουαμπρέ και είμαι πραγματικά χαρούμενος για αυτόν, αλλά όταν το βλέπεις κάτι τέτοιο στην αγορά λες... Ουάου. Έχει χαθεί το μέτρο. Για κάποιον ναι, μπορεί να κοστίζει 150 εκατομμύρια ευρώ και να τα αξίζει, αλλά δεν γίνεται να παίρνεις 4-5 εκατομμύρια ευρώ, δίχως να έχεις παίξει ούτε ένα ματς», κατέληξε ο 36χρονος Γάλλος εξτρέμ.