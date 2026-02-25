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Παίρνει προβάδισμα με εύστοχο πέναλτι η Γιουβέντους (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Λοκατέλι ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έκανε το 1-0 για την Γιουβέντους εναντίον της Γαλατασαράι.
Παίρνει προβάδισμα με εύστοχο πέναλτι η Γιουβέντους (vid)