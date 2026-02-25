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Οι καλύτερες στιγμές στην επική νίκη της Αταλάντα επί της Ντόρτμουντ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε τις καλύτερες φάσεις στον αγώνα Αταλάντα - Ντόρτμουντ, όπου οι Ιταλοί πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη - πρόκριση.
Οι καλύτερες στιγμές στην επική νίκη της Αταλάντα επί της Ντόρτμουντ (vid)