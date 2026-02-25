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Άμεση απάντηση και ισοφάριση για την Ρεάλ Μαδρίτης (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Μπενφίκα δεν πρόλαβε να χαρεί το γκολ που πέτυχε, αφού ο Τσουαμενί είχε την άμεση απάντηση και στο 16' έκανε το 1-1 για την Ρεάλ.
Άμεση απάντηση και ισοφάριση για την Ρεάλ Μαδρίτης (vid)