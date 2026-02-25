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Με πάσα Παυλίδη και γκολ Σίλβα κάνει το 0-1 η Μπενφίκα (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Παυλίδης έδωσε την πάσα την σωστή στιγμή και ο Ράφα Σίλβα άνοιξε το σκορ δίνοντας προβάδισμα στην πορτογαλική ομάδα.
Με πάσα Παυλίδη και γκολ Σίλβα κάνει το 0-1 η Μπενφίκα (vid)