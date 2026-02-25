Ζντένεκ Σκάζνι στο SDNA: «Δύσκολο βράδυ περιμένει τον Παναθηναϊκό στο Πλζεν»

Ο Τσέχος προπονητής κι άλλοτε κόουτς του Παναθηναϊκού, μιλά στο SDNA για τη ρεβάνς του Τριφυλλιού με τη Βικτόρια Πλζεν στην «Ντούζαν Αρένα».

Το βράδυ της Πέμπτης (26/2) ο Παναθηναϊκός δίνει μια από τις πιο απαιτητικές «μάχες» της φετινής του ευρωπαϊκής διαδρομής, αντιμετωπίζοντας τη Βικτόρια Πλζεν στην Τσεχία, στη ρεβάνς των πλέι οφ του UEFA Europa League, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ.

Η πρόκριση παραμένει ανοιχτή, ωστόσο το σκηνικό στην «Ντούζαν Αρένα» προμηνύεται ιδιαίτερα απαιτητικό για το Τριφύλλι.

Τη δική του οπτική για τη σπουδαία αναμέτρηση κατέθεσε στο SDNA, ο Τσέχος προπονητής και άλλοτε κόουτς του Παναθηναϊκού, Ζντένεκ Σκάζνι (φωτ.).

«Παρακολούθησα το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός έχασε μέρος της δυναμικής του από τη στιγμή που δεν μπορούσε να παίξει στη Λεωφόρο. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, ωστόσο στο β΄ μέρος ανέβασε την απόδοσή του και υπήρξε πιο επικίνδυνος», ανέφερε αρχικά, εστιάζοντας στη διαφοροποίηση της εικόνας των «πράσινων» μεταξύ των δύο ημιχρόνων.

Στρέφοντας το βλέμμα του στη ρεβάνς, ο Σκάζνι εκτίμησε πως η αποστολή του Παναθηναϊκού μόνο εύκολη δεν θα είναι:

«Ο Παναθηναϊκός διαθέτει πολύ καλές μονάδες κι έναν προπονητή (Ράφα Μπενίτεθ) που τον σέβομαι πολύ. Θεωρώ όμως πως τον περιμένει δύσκολη βραδιά στο Πλζεν.

Η Βικτόρια διαθέτει οργανωμένο σύνολο, είναι πολύ δυνατή στην έδρα της κι έχει τον τρόπο να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει».

Παράλληλα, στάθηκε και στο θέμα της ατμόσφαιρας, υπογραμμίζοντας πως δεν αναμένει κάτι που θα επηρεάσει τους «πράσινους»:

«Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο δεν θα είναι ιδιαίτερα… καυτή και σε κάθε περίπτωση δεν θα προβληματίσει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που έχουν συνηθίσει να παίζουν σε πολύ πιο καυτές έδρες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο κόσμος βοηθάει, υποστηρίζει, αλλά δεν παίζει μπάλα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο κομβικό σημείο της αναμέτρησης, που κατά τη γνώμη του μπορεί να καθορίσει την εξέλιξή της:

«Σίγουρα θα είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει να μην δεχτεί πρώτος γκολ. Η Βικτόρια έχει καλή αμυντική λειτουργία στα εντός έδρας παιχνίδια και στην επίθεση βρίσκει τρόπους να γίνεται επικίνδυνη και να σκοράρει».

Καταλήγοντας, ο Τσέχος τεχνικός δεν έκρυψε την εκτίμησή του για το ποιος έχει το προβάδισμα:

«Μετά από όλα αυτά και κατά την προσωπική μου άποψη, η Βικτόρια Πλζεν έχει περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης».