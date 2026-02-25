«Ντούζαν Αρένα»: «Κλουβί» 11.700 θεατών

Το γήπεδο στο οποίο προπονήθηκαν οι «πράσινοι» και θα δώσουν τον μεγάλο αγώνα ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν με έπαθλο το εισιτήριο για τους «16» του Europa League. Αποστολή στο Πλζεν.

Η Ντούζαν Αρένα, γνωστή παλαιότερα ως Στάδιο της Πόλης του Πλζεν, αποτελεί το βασικό ποδοσφαιρικό γήπεδο της πόλης και την ιστορική έδρα της Βικτόρια. Πρόκειται για ένα γήπεδο αμιγώς ποδοσφαιρικό κατά το κοινώς λεγόμενο «κλουβί» το οποίο βρίσκεται στο Πάρκο Στρουντς, κοντά στη συμβολή των ποταμών Μζε και Ράντμπουζα, σε μια περιοχή ιδιαίτερα συνδεδεμένη με την αθλητική και κοινωνική ζωή της πόλης.

Με χωρητικότητα 11.700 θεατών, το γήπεδο είναι επίσης γνωστό ως «Στάδιο Στρουντς», ονομασία που προέρχεται από τον Έμιλ Στρουντς, πρώην περιφερειακό ηγέτη του κινήματος Σόκολ, αν και συχνά λανθασμένα θεωρείται ότι πήρε το όνομά του από τον τοπικό ποδοσφαιριστή Στανίσλαβ Στρουντς.

Το γήπεδο έχει ζωή πέραν των 70 ετών, καθώς εγκαινιάστηκε το 1955 με αφορμή τη διοργάνωση της περιφερειακής Σπαρτακιάδας, μιας μεγάλης αθλητικής και γυμναστικής εκδήλωσης της εποχής. Με διαδοχικές επεκτάσεις και κατασκευαστικές παρεμβάσεις, η χωρητικότητά του έφτασε κάποτε τους 35.000 θεατές, αν και οι 7.600 διέθεταν καθίσματα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και συγκεκριμένα την περίοδο 2002–2003, το γήπεδο ανακατασκευάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις και η αναμόρφωση αυτή οδήγησε σε σημαντική μείωση της χωρητικότητας, η οποία διαμορφώθηκε σε 7.425

Η μεγάλη ανακατασκευή έγινε το 2011, χρόνια που σηματοδότησε την εκτόξευση του συλλόγου με τις πρώτες κατακτήσεις τίτλων και ευρωπαϊκών διακρίσεων.

Τον Απρίλιο του 2011 συγκεκριμένα, έγινε εκτεταμένη ανακαίνιση με στόχο την πλήρη εναρμόνιση με τα κριτήρια της UEFA.

Στα τέλη Αυγούστου του ίδιου έτους ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο έως ότου η ανακατασκευή ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, με χωρητικότητα σχεδόν 11.700 θεατών, τη σημερινή μορφή της «Ντούζαν Αρένα».

Τον Ιανουάριο του 2012, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων, το γήπεδο εγκρίθηκε για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο Γιουρόπα Λιγκ, απέναντι στη Σάλκε.