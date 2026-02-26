Brazil 70 - The Third Star: Το Netflix ζωντανεύει τη θρυλική «Σελεσάο» του 1970

Η επική πορεία της εθνικής Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 γίνεται ταινία στο Netflix, δίνοντας στη μικρή οθόνη τη λάμψη εκείνης της ομάδας που άφησε εποχή.

Η ταινία εστιάζει στη στρατηγική καθοδήγηση του Ζαγκάλο, στα απίστευτα τελειώματα του Τόρες και φυσικά στην ηγετική παρουσία του Πελέ, ο οποίος είχε γυρίσει στη «Σελεσάο» για να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή.

Ξεχωριστή θέση έχει ο θρίαμβος απέναντι στην Ιταλία στον τελικό του 1970, όπου η Βραζιλία πήρε το τρίτο της Μουντιάλ μέσα σε 12 χρόνια, ράβοντας το τρίτο αστέρι στη φανέλα της.

Το ντοκιμαντέρ, που κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου, θέλει να θυμίσει στους παλαιότερους και να μάθει στους νεότερους γιατί εκείνη η Βραζιλία θεωρείται από πολλούς η πιο θεαματική ομάδα όλων των εποχών.