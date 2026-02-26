Ινδία: Σκέψεις για επέκταση της Super League ενώ η σεζόν έχει ήδη αρχίσει

Σύγχυση προκαλεί στο ινδικό ποδόσφαιρο η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να εξετάσει το ενδεχόμενο προσθήκης νέας ομάδας στη Super League, αν και το πρωτάθλημα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η φετινή σεζόν 2025/26 της Indian Super League ξεκίνησε με καθυστέρηση, μόλις στις 14 Φεβρουαρίου, μετά από σοβαρά οργανωτικά ζητήματα. Το πρόγραμμα έχει 13 αγωνιστικές, με τις ομάδες να αντιμετωπίζουν μία φορά η καθεμία τις υπόλοιπες.

Όμως, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί. Η Ινδική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έστειλε επιστολή στα 14 συμμετέχοντα κλαμπ, ζητώντας τη θέση τους σχετικά με την πιθανή ένταξη ακόμη μίας ομάδας στο πρωτάθλημα εν μέσω αγωνιστικής περιόδου.

Η υπόθεση αφορά την Churchill Brothers, που πήρε την πρώτη θέση στη δεύτερη κατηγορία την περασμένη σεζόν, αλλά δεν προβιβάστηκε. Ο λόγος ήταν η δικαίωση της Inter Kashi σε έφεση για αφαίρεση βαθμών, εξέλιξη που της έδωσε την κορυφή και το εισιτήριο ανόδου.

Οι Churchill Brothers προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο, ζητώντας την ταυτόχρονη άνοδό τους. Έτσι, η Ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο να τους εντάξει στη φετινή ISL, ακόμη και τώρα, με τον σύλλογο από την Γκόα να δηλώνει πως θα καλύψει τα επιπλέον έξοδα που θα προκύψουν.