«Αμόκ» στον κόσμο της ΑΕΚ: Πάνω από 20.000 αναμένονται στο Πανθεσσαλικό!

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που πάει να κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ εν όψει του Κυριακάτικου αγώνα με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις στις εξέδρες όλα δείχνουν πως θα βρίσκονται πάνω από 20.000 Ενωσίτες!

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που υπάρχει, εξαντλήθηκαν ΚΑΙ τα εισιτήρια που βγήκαν προς διάθεση σήμερα και πλέον, διαμορφώνονται κάποια πολύ συγκεκριμένα δεδομένα. 14.000 οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πάρει ήδη θέση στο Πανθεσσαλικό σύμφωνα με την προπώληση των εισιτηρίων που πήγαν αποκλειστικά σε κιτρινόμαυρα χέρια, ενώ υπάρχουν άλλα 4.000 που βγήκαν για τους φίλους του Βόλου αλλά δεδομένα έχουν καταλήξει και εκείνα σε χέρια φίλων της ΑΕΚ.

Αυτό σημαίνει πως στο Πανθεσσαλικό, σήμερα που μιλάμε, έχουν κλείσει θέση ήδη 18.000 οπαδοί της Ένωσης, ενώ το πρωί της Πέμπτης στις 10:30 αναμένεται να διατεθεί νέο πακέτο εισιτηρίων που θα είναι και το τελευταίο. Με βάση τη ζήτηση που υπάρχει μοιάζει πλέον δεδομένο πως και αυτά τα εισιτήρια θα κάνουν φτερά και πλέον, μπορούμε να πουμε οτι το ιστορικό sold out μοιάζει εφικτό, με πάνω από 20.000 Ενωσίτες να ντύνουν κατακίτρινες όλες τις εξέδρες του Πανθεσσαλικού με στόχο να σπρώξουν την ομάδα τους προς τη νίκη που θα την διατηρήσει στην κορυφή!