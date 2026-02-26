Η τροπαιοθήκη του Σαλάχ που άφησε άφωνο τον Κέρκεζ

Ο Μίλος Κέρκεζ είχε την ευκαιρία να βρεθεί το σπίτι του Μοχάμεντ Σαλάχ και δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τη συλλογή τροπαίων του Αιγύπτιου σταρ.

Ο νεαρός άσος της Λίβερπουλ μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία από την πολυτελή τροπαιοθήκη, η οποία δείχνει τη σπουδαία καριέρα του συμπαίκτη του.

Στο επίκεντρο είναι ένα αντίγραφο του τροπαίου του Champions League, ενώ γύρω του βρίσκονται δεκάδες ατομικές και ομαδικές διακρίσεις.

Βραβεία Player of the Match και Player of the Month της Premier League, μετάλλια και κύπελλα σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που δείχνει όσα έχει πετύχει ο 33χρονος επιθετικός.

Κατά τη διάρκεια της εννιαετούς παρουσίας του στη Λίβερπουλ, ο Σαλάχ έχει πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων πρωταθλήματα Αγγλίας, το Champions League, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και το FA Cup, ενώ παράλληλα έχει στη συλλογή του πλήθος ατομικών βραβείων.