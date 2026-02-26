Αντιδράσεις για την ποινή σε πρώην στέλεχος της Άλταχ που κατέγραφε παίκτριες στα αποδυτήρια

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστρία η απόφαση δικαστηρίου για πρώην στέλεχος της Άλταχ, το οποίο κρίθηκε ένοχο για κρυφή βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση παικτριών της γυναικείας ομάδας σε αποδυτήρια, ντους και χώρους γυμναστηρίου.

Το περιφερειακό δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά μηνών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 1.200 ευρώ, ενώ ο καταδικασθείς θα πρέπει να αποζημιώσει κάθε θύμα με 625 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, περίπου 30 παίκτριες έχουν ταυτοποιηθεί σε οπτικοακουστικό υλικό.

Η απόφαση προκάλεσε οργή τόσο στις αθλήτριες όσο και στην κοινή γνώμη, με αρκετές παίκτριες να κάνουν λόγο για σοβαρή παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους και για αίσθημα προδοσίας, καθώς θεωρούσαν τα αποδυτήρια ασφαλή χώρο. Ο εισαγγελέας αναμένεται να ασκήσει έφεση.

Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, χαρακτήρισε τις πράξεις «αποκρουστικές», ενώ η διοίκηση της ομάδας δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως τις παίκτριες και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την ποινή και ζήτησε συγγνώμη στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας μέσω της υπεράσπισής του ότι το υλικό δεν διακινήθηκε και έχει καταστραφεί.