Η Μπόντο Γκλιμτ και η... ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα

Στο Βόρειο πόλο και τον Αρκτικό κύκλο έχουν χτίσει κάτι που ξεπερνά κατά πολύ το ποδόσφαιρο. Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος.

"Αν με ρωτήσεις ποιο είναι το ομορφότερο μέρος στην γη, είναι αδύνατον για μένα να σου πω ένα άλλο μέρος από αυτό". Η ομορφιά είναι υποκειμενική, βρίσκεται στα μάτια αυτού που τη βλέπει.

Για τα μάτια του Πάτρικ Μπεργκ αυτός είναι ο παράδεισος. Αυτός στον οποίο ζει. Αυτόν που αντικρίζει κάθε μέρα: "Μεγάλωσα σε αυτά βουνά. Σε αυτά τα νερά. Στον καθαρό αέρα. Στο οξυγόνο. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις κάθε μέρα. Να κάνεις ορειβασία, να πας για έναν περίπατο στη φύση. Να βγεις για ψάρεμα".

Αυτό το τελευταίο είναι το πιο αγαπημένο του από όλα: "Σου προσφέρει ηρεμία, αλλά και μία έκρηξη αδρεναλίνης όταν το καλάμι σου αρχίσει να δονείται από ένα ψάρι. Ζεις την απόλυτη γαλήνη αγκαλιά με την φύση. Είναι η τέλεια αποσύνδεση από το ποδόσφαιρο και την καθημερινή ζωή. Όλη μου η οικογένεια ψαρεύει. Ακόμα και όταν πηγαίνουμε διακοπές, παίρνουμε μαζί μας τα εξαρτήματα μας για το ψάρεμα. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας".

Ο παράδεισος που περιγράφει αυτός ο 28χρονος νέος είναι ένα ψαροχώρι των 50.000 κατοίκων, όπου για πολλούς μήνες του χρόνου υπάρχει μετεωρολογική πρόβλεψη για μηδενικές ώρες ηλιοφάνειας!

Ένα μέρος που βρίσκεται στο βορειότερο κομμάτι της Νορβηγίας, εντός του Αρκτικού κύκλου, το οποίο απέχει 16 ώρες οδικώς από την πρωτεύουσα Όσλο και άλλες 10 από το Τρόντχαϊμ!

Είχε πάντα την απορία πως θα είναι να βγει από την ζώνη ασφαλείας του. Να δοκιμάσει κάτι άλλο. Να πάει κάπου αλλού. Να ζήσει κάτι διαφορετικό.

Το 2022 μετακόμισε στην Βόρεια Γαλλία και το καταθλιπτικό Λανς, μία γκρίζα πόλη, χτισμένη στα παλιά ανθρακορυχεία της περιοχής. Μελαγχόλησε. Στους οκτώ μήνες έφυγε και γύρισε στον παράδεισο του, το Μπόντο. Σήμερα, ούτε που σκέφτεται το ενδεχόμενο να φύγει ξανά από εκεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τους περισσότερους συμπαίκτες του.

Διότι, η Μπόντο - Γκλιμτ δεν είναι καθαρά μία ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ένα ξεχωριστό οικοσύστημα, που ξεπερνά κατά πολύ τους ποδοσφαιρικούς όρους. Είναι μία κολεκτίβα. Ένα διαφορετικό... σοσιαλιστικό μοντέλο προσέγγισης της ολότητας του αθλήματος.

Κάποιος μπορεί να το παρομοίαζε με την Καλλίπολη, την ιδεώδη -μα φανταστική- πολιτεία την οποία περιγράφει ο Σωκράτης στην "Πολιτεία" του Πλάτωνα.

Ένα μέρος που διασφαλίζει στον πολίτη της, έναν άριστο βίο. Ένα μέρος που η αίσθηση της ισονομίας, της προσφοράς, της δικαιοσύνης δημιουργεί σε αυτόν τον ζωντανό οργανισμό την δημιουργία μιας μεγάλης συλλογικής ψυχής.

Στην ιστορία του παγκόσμιου ομαδικού αθλητισμού υπήρξαν πολλές περιπτώσεις αουτσάιντερ που έπιασαν και έκαναν κρότο, πιάνοντας στον ύπνο τα φαβορί. Όλες είχαν αυτό το... κάτι.

Άλλες φορές ήταν μία ευλογημένη γενιά που έτυχε να ενώσει τα χρόνια και το ταλέντο της μαζί.

Άλλες φορές, ένα καινοτόμο στιλ, που έφερε επανάσταση, έγινε τάση και σύντομα υιοθετήθηκε από όλους.

Εδώ, κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει με σιγουριά ποιο ακριβώς είναι το μυστικό της επιτυχίας. Είναι μία συνισταμένη πολλών ξεχωριστών πραγμάτων, αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο.

Σίγουρα, πάντως δεν είναι ο τεχνητός, συνθετικός χλοοτάπητας του Απσμίρα. Το απλοϊκό αφήγημα κατέρρευσε οριστικά μετά τις δύο πρόσφατες μεγάλες εκτός έδρας νίκες επί της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Ίντερ.

Είναι κάτι άλλο. Κάτι πολύ βαθύτερο.

Ο Μπεργκ δεν φύτρωσε ξαφνικά. Ο παππούς του, ο Χάραλντ θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία της Μπόντο-Γκλιμτ, αυτός που σήκωσε το πρώτο τρόπαιο, το Κύπελλο Νορβηγίας του 1975.

Ο πατέρας του Όριαν φόρεσε κι αυτός τη φανέλα του συλλόγου. Το ίδιο και οι θείοι του Ρούναρ και Άριλντ. Μία συνειδητή διαδικασία που δημιουργεί μία ταύτιση ανάμεσα στην συλλογική κοινότητα και την ομάδα: "Επιδιώκουμε κάθε χρόνο το 40% του ρόστερ μας να αποτελείται από παιδιά που κατάγονται από την Βόρεια Νορβηγία και το 15% του χρόνου συμμετοχής να δίνεται σε παιδιά από την ακαδημία μας. Είναι μέρος της ταυτότητας μας", λέει ο Όριαν Μπεργκ που είναι σήμερα υπεύθυνος ακαδημιών.

Ναι, αλλά δεν είναι μόνο η εντοπιότητα. Κι άλλοι σύλλογοι έχουν ανάλογη οπτική και σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Υπάρχει και κάτι άλλο πολύ πιο βαθύ.

Όπως για παράδειγμα, ο mental coach Μπγιόρν Μάνσβερκ, ο οποίος προπονεί τις ψυχές των παικτών της αστραπής (αυτό σημαίνει το Γκλιμτ στα νορβηγικά) από το Μπόντο.

Ένας παλιός πιλότος F-16 της βασιλικής νορβηγικής αεροπορίας, ο οποίος διδάσκει την κουλτούρα της τελειότητας. Όταν προσλήφθηκε από την Μπόντο, δεν είχε ιδέα από το ποδόσφαιρο, του φαινόταν απίστευτα βαρετό ως άθλημα.

Έχει δύο απαράβατους κανόνες. Ο πρώτος λέει πως όλα πρέπει να γίνονται εθελοντικά, με την θέληση των παικτών. Ο δεύτερος πως το ατομικό καλό μπαίνει πάνω από το ομαδικό. Δεν πρόκειται ποτέ σε έναν παίκτη να είναι χαρούμενος ή να δουλέψει περισσότερο για το καλό της ομάδας.

Κάνει μισάωρες ατομικές, αλλά και ομαδικές συνεδρίες. Είναι αυτός που δημιούργησε μία ανοιχτή κοινότητα, όπου όλα εκφράζονται ανοιχτά. Γνώμες, παράπονα, διαπιστώσεις, προβληματισμοί, συζητιούνται ανοιχτά στα αποδυτήρια χωρίς φόβο, άγχος ή ιεραρχία. Η γνώμη του καθενός είναι ισότιμη με του άλλου.

Ο τρόπος που οι παίκτες της Μπόντο μιλάνε στον επί οκταετίας προπονητή Κγέτιλ Κνούντσεν δεν μοιάζει με καμιάς άλλης στον κόσμο. Ωμά, ειλικρινά, χύμα.

Κάτι που στον σύγχρονο αθλητισμό μοιάζει με αδυναμία, στον Αρκτικό κύκλο έγινε προτέρημα.

Ο Μάνσβερκ είναι εκεί για να διδάξει στους παίκτες την σημασία της προσαρμοστικότητας σε κάθε νέα συνθήκη, μεθόδους να παίρνουν γρήγορες και σωστές αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο, πως να αποφεύγουν το βέρτιγκο μετά από μία μεγάλη ήττα ή μία σοκαριστική ήττα. Είναι εκεί για να συσφίξει τις σχέσεις της ομάδας.

Ελάχιστοι το έχουν παρατηρήσει, αλλά μετά από κάθε γκολ που δέχονται, οι παίκτες της Μπόντο κάνουν ένα μικρό συμβούλιο για να συζητήσουν τι πήγε λάθος, χωρίς φωνές και εντάσεις. Ένας δικός τους, ξεχωριστός, τρόπος για να λύνουν προβλήματα σε πραγματικό χρόνο.

Οι περισσότεροι προσπαθούν να βρουν το μυστικό της Μπόντο, σκαλίζοντας αριθμούς. Είναι η τάση της εποχής. Πόσα ξόδεψε για μεταγραφές, ποιο είναι το μπάτζετ της, πόσο τρέχουν οι παίκτες της, πόσες πάσες αλλάζουν, τι ποσοστό κατοχής κάνει, πόσο πιέζει.

Όλα αυτά είναι σωστά. Η Μπόντο Γκλιμτ είναι μία σύγχρονη data driven ομάδα που σέβεται πολύ τα προηγμένα στατιστικά και τα αναλύει με πολύ μεγάλη προσοχή για να μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε κορυφαίο επίπεδο.

Μα, πάλι δεν είναι αυτό το μυστικό. Δεν ανακάλυψε κάτι πρώτη, δεν είναι ένα όπλο που το έχει μόνο αυτή.

Ο ρόλος του Πάτρικ Μπεργκ ως αρχηγού δεν είναι απλώς να φοράει το περιβραχιόνιο. Είναι πολλά περισσότερα από αυτό.

Οι αρχηγοί στην Μπόντο υπάρχουν για να λύνουν προβλήματα κυρίως εκτός ποδοσφαίρου. Είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την ευθύνη προσαρμογής σε κάθε νέο μέλος της ομάδας.

Αυτοί που διευκολύνουν την καθημερινότητα τους, όχι μόνο με συμβουλές, αλλά και με πρακτικό τρόπο, με τραπεζώματα, με baby-sitting ακόμα και με φιλοξενία στο σπίτι τους. Είναι μέρος των καθηκόντων τους.

Οι παίκτες της Μπόντο παίζουν σαν καμικάζι στο γήπεδο, όμως αυτό δεν οφείλεται στην σκληρή προπόνηση, τις περίφημες ασκήσεις Murderball του Μαρσέλο Μπιέλσα και τις εβδομαδιαίες λιπομετρήσεις.

Είναι κι άλλα μικρά μυστικά, που μόνο στην απομόνωση του Αρκτικού μπορούν να συμβούν, όπως εκδρομές με ασκήσεις ενδυνάμωσης χαρακτήρα και επιβίωσης σε ακραίες συνθήκες στα μέρη των Εσκιμώων και των Σάμι.

Στην Μπόντο δεν υπάρχουν συμπαίκτες, αλλά συνοδοιπόροι. Υπάρχουν φίλοι και σχέσεις που σφυρηλατούνται κυρίως εκτός γηπέδου, σχεδόν όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην ίδια μισθολογική κλίμακα και μένουν σε σπίτια που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους.

Ψάχνοντας το μυστικό της Μπόντο Γκλιμτ μιας ομάδας που έφτασε πέρσι ως τα ημιτελικά του Europa League και φέτος βρίσκεται ήδη στους 16 του Champions League καταλήγει ότι... δεν είναι τίποτα συγκεκριμένο που μπορεί να το αντιγράψει κάποιος.

Είναι ένα σύνολο πραγμάτων σε ένα εντελώς μοναδικό οικοσύστημα.

Σχεδόν κανείς από όσους έφυγαν από αυτό δεν έκαναν καριέρα έξω.

Δεν ήταν μόνο ο Πάτρικ Μπεργκ που μελαγχόλησε ποδοσφαιρικά μακριά από τα αναζωογονητικά εδάφη του Βορείου πόλου. Το ίδιο συνέβη με τον Γενς-Πέτερ Χάουγκε, τον Φρέντρικ Μπιέρκαν, τον Χάκον Έβγεν. Και με πολλούς άλλους. Σχεδόν με όλους.

Ο Φίλιπ Ζίκερναγκελ και ο Όλα Σολμπάκεν, οι οποίοι πέρασαν για ένα φεγγάρι από τον Ολυμπιακό έμοιαζαν άγευστοι, σαν ψάρια έξω από το νερό.

Αυτό που μοιάζει με ατομική αδυναμία ως εκ θαύματος παράγει μία συλλογική παντοδυναμία.

Στο παγωμένο Μπόντο, ο Πάτρικ Μπεργκ και οι φίλοι του έχουν βρει τον δικό τους παράδεισο -κι όχι μόνο σε επαγγελματικό επίπεδο. Τίποτα δεν μπορεί να τους δελεάσει, ούτε καν το χρήμα, η δόξα, τα πλούτη.

Στην ψυχή τους, η Μπόντο Γκλιμτ είναι η ιδεατή πολιτεία, η δική τους Καλλίπολη.

Κι αυτό είναι ένα θαύμα που πιθανώς μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να δημιουργήσει...