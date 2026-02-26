Η αποκάλυψη του Μέσι για τον γάμο του με την Αντονέλα

Ο Λιονέλ Μέσι, αποκάλυψε τον «ρομαντικό» τρόπο με τον οποίο έκανε πρόταση γάμου στην Αντονέλα όταν ήταν στην Βαρκελώνη.

Ο Αργεντινός θρύλος του ποδοσφαίρου γνώρισε την Αντονέλα όταν ήταν μόλις πέντε ετών και η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς και αγαπημένους δεσμούς στον χώρο του αθλητισμού.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2017 στο Ροσάριο της Αργεντινής, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Σήμερα ζουν στο Μαϊάμι μαζί με τους τρεις γιους τους, Τιάγκο, Ματέο και Σίρο.

Μιλώντας στον Ναουέλ Γκουσμάν στο podcast «Μίρο δε Ατράς», ο Μέσι περιέγραψε τη στιγμή της πρότασης.

«Ήμασταν ήδη πολλά χρόνια μαζί. Είχαμε ήδη τον Τιάγκο και τον Ματέο· είχαμε ήδη δύο γιους.

Κάποια στιγμή βγήκαμε για φαγητό στη Βαρκελώνη, σε ένα ξενοδοχείο, μείναμε εκεί το βράδυ και εκεί της έκανα την πρόταση. Περίπου ήταν κάτι που ήδη το ξέραμε, ότι έπρεπε να γίνει, αλλά το έκανα με πιο ρομαντικό τρόπο.

Δεν ήταν ότι μια μέρα ξαφνικά λες “πάμε να παντρευτούμε, τέλος”. Όχι, όχι. Ήταν πιο ρομαντικό, αλλά πάνω-κάτω έτσι να ορίσουμε ημερομηνία, κάτι τέτοιο. Ήταν ήδη σαν να επισημοποιούσαμε τον δεσμό μας».