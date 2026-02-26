Πέδρι: «Όταν η μπάλα φτάνει στον Βινίσιους προσεύχεσαι»

Ο Πέδρι δεν δίστασε να απαντήσει με ειλικρίνεια και χιούμορ όταν ρωτήθηκε ποιον παίκτη δεν θα ήθελε να αντιμετωπίσει σε μονομαχία ταχύτητας.

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα παραδέχθηκε πως η ταχύτητα δεν είναι το δυνατό του σημείο, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σχεδόν όλους, είμαι λίγο αργός».

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε σε δύο από τους πιο γρήγορους ποδοσφαιριστές του, τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Βινίσιους.

Μάλιστα, για τον Βραζιλιάνο αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης σχολίασε με δόση υπερβολής: «Όταν η μπάλα φτάνει στον Βινίσιους, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να προσευχηθείς. Τρέχει τρεις φορές πιο γρήγορα από εμένα».

Η δήλωση του Ισπανού χαφ δείχνει τόσο τον αυτοσαρκασμό του όσο και τον σεβασμό που τρέφει για την ποιότητα και την ταχύτητα των αντιπάλων του.