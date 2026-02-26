«Η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί στενά τον Μίκι φαν ντε Φεν»

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει στρέψει το βλέμμα της στον Μίκι φαν ντε Φεν, καθώς αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από τις συζητήσεις ανανέωσης του συμβολαίου του με την Τότεναμ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του ολλανδού αμυντικού και της αγγλικής ομάδας, κάτι που δεν πέρασε απαρατήρητο στη Μαδρίτη.

«Η Ρεάλ Μαδρίτης τα τελευταία χρόνια επενδύει σε ποδοσφαιριστές με νεαρή ηλικία και υψηλό ταβάνι, δημιουργώντας έναν κορμό με προοπτική πολλών ετών», όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Προς το παρόν, η κατάσταση είναι υπό μ «παρακολούθηση». Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση ή προχωρημένες επαφές, ωστόσο το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τότεναμ δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων.