Αμπαντού: «Στη Λιντς νιώθω σαν το σπίτι μου»

Ο Ίθαν Αμπαντού εξήγησε την απόφασή του να φύγει από την Τσέλσι για τη Λιντς, καθώς δεν έβλεπε προοπτική με τους «Μπλε».

Ο παίκτης της αγγλικής ομάδας τόνισε πως θα ήθελε να μείνει στην Τσέλσι ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελε και όπως είχε φανταστεί.

«Ήμουν στο τμήμα δανεισμών της Τσέλσι και πάντα ένιωθα πως θα μπορούσα να μείνω και να είμαι τέταρτη επιλογή στη θέση του μέσου. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί έτσι. Για την εξέλιξή μου, ήταν καλύτερο να παίζω.

Δεν με επηρέαζε ο τρόπος ζωής, η κουλτούρα. Δεν ήταν μόνο η Τσέλσι ήταν μια ανοιχτή συζήτηση για το τι ήταν καλύτερο.

Πριν έρθω εδώ, είχα ακούσει πόσο μεγάλος σύλλογος είναι η Λιντς, αλλά δεν το είχα πραγματικά καταλάβει. Θα ήταν περίεργο να πω ότι ήρθα λόγω του μεγέθους της Λιντς, γιατί δεν το είχα συνειδητοποιήσει πλήρως.

Το πρότζεκτ που είχαν, ο προπονητής μου εξήγησε πού μπορούσα να βελτιωθώ. Ένιωσα ότι ήταν το σωστό, ότι ταίριαζε μετά τη συζήτηση μαζί του. Νιώθω σαν στο σπίτι μου».