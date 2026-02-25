ΠΑΟΚ: Το... δίλημμα της UEFA για τη «ζωγραφιά» του Γερεμέγιεφ (vid)

Σε... δίλημμα έβαλε τους φίλους του ΠΑΟΚ η UEFA, όσον αφορά για το τι ήταν καλύτερο στο τέρμα του ΠΑΟΚ - Το τελείωμα του Γερεμέγιεφ ή η ασίστ του Αντρίγια Ζίβκοβιτς;

Μπορεί ο Δικέφαλος να γνώρισε την ήττα στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Θέλτα (1-2) στο γήπεδο της Τούμπας, όμως χάρη στο γκολ του Γερεμέγιεφ έμεινε «ζωντανός» στην μάχη της πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς του Βίγκο (26/2 22:00).

Ένα γκολ «ζωγραφιά», όχι μόνο για το τελείωμα του Σουηδού φορ, αλλά και όσον αφορά την (νέα) ασίστ του Σέρβου αρχηγού του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Για το λόγο αυτό, η UEFA έβαλε σε... σκέψη τους φίλους των «ασπρόμαυρων» και όχι μόνο, για το αν είναι καλύτερη η ασίστ ή το γκολ στο τέρμα του ΠΑΟΚ.

