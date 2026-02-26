Βικτόρια Πλζεν: Η μεταμόρφωση άρχισε το 2011 με έξι πρωταθλήματα σε δέκα χρόνια!

H 15ετία της «εκτόξευσης» για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, η οποία άλλαξε επίπεδο στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Αποστολή στο Πλζεν.

Μέχρι τη σεζόν 2010–11 η Βικτόρια Πλζεν ήταν μάλλον αμελητέα ποσότητα. Οχι μόνο στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη αλλά κα στην ίδια της τη χώρα. Εκείνη η σεζόν ωστόσο έμελλε να αποτελέσει ορόσημο: η Βικτόρια κατέκτησε για πρώτη φορά το πρωτάθλημα Τσεχίας, τερματίζοντας στους 69 βαθμούς, έναν πάνω από τη Σπάρτα Πράγας. Ακολούθησε η είσοδος στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ 2011–12, όπου απέκλεισε την Κοπεγχάγη με 5–2 συνολικά.

Στους ομίλους, βρέθηκε σε έναν από τους δυσκολότερους δυνατούς συνδυασμούς, απέναντι στην Μπαρτσελόνα και τη Μίλαν, και πήρε την 3η θέση, μεταξύ άλλων χάρη σε νίκη επί της ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ. Αυτό τη «μετέφερε» στη φάση των 32 του Γιουρόπα Λιγκ, όπου αποκλείστηκε από τη Σάλκε 04 με 4–2 συνολικά μετά από παράταση.

Η δυναμική δεν κόπασε: στη σεζόν 2012–13 η Βικτόρια κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημά της, ενώ τη σεζόν 2013–14 επέστρεψε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, τερμάτισε 3η και στη συνέχεια έφτασε έως τη φάση των 16 του Γιουρόπα Λιγκ, πριν αποκλειστεί από τη Λιόν.

Το 2014–15 μπήκε σε τριπλή κούρσα τίτλου με τη Σπάρτα Πράγας και τη Γιαμπλόνετς, για να στεφθεί τελικά πρωταθλήτρια με διαφορά 5 βαθμών από τη Σπάρτα. Έναν χρόνο αργότερα, τη σεζόν 2015–16, κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Μέσα σε πέντε χρόνια!

Το 2011 ανακατασκευάστηκε το γήπεδο της ομάδας, το «Στάντιον Μέστα Πλζνε» (Στάδιο της Πόλης του Πλζεν). Την ίδια χρονιά, στις 11 Ιουνίου, ο σύλλογος γιόρτασε τα 100 χρόνια ζωής μαζί με τους φιλάθλους, στην αυλή της ζυθοποιίας Πίλσνερ Ούρκουελ. Τον Ιανουάριο του 2012 ακολούθησε επετειακή γκαλά βραδιά, όπου ο μέσος Πάβελ Χόρβατ αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών.

Το 2017, η ομάδα προχώρησε σε μια κίνηση που συζητήθηκε αρκετά στην Τσεχία: εγκατέστησε πάγκο-σκέπαστρο σε σχήμα κουτιού μπύρας, μετά από συμφωνία με τοπικό χορηγό ζύθου, μια εικόνα που ταίριαξε απόλυτα στην «μπιρο-ταυτότητα» του Πλζεν.

Μετά από οριακή απώλεια τίτλου από τη Σλάβια Πράγας τη σεζόν 2016–17, η Βικτόρια επέστρεψε εντυπωσιακά την επόμενη χρονιά και κατέκτησε το πρωτάθλημα, τερματίζοντας 7 βαθμούς μπροστά από τη Σλάβια.

Στη σεζόν 2021–22 πήρε το έκτο πρωτάθλημα της ιστορίας της, μέσα σε μια δεκαετία, επιβεβαιώνοντας ότι δεν ήταν «πυροτέχνημα», αλλά σταθερή δύναμη.

Και στην Ευρώπη, η σεζόν 2023–24 έφερε μια από τις κορυφαίες πορείες της: η Βικτόρια έφτασε έως τα προημιτελικά του Κόνφερενς Λιγκ. Κυριάρχησε στον όμιλό της με αντιπάλους τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, την Αστάνα και την Μπαλκάνι, πετυχαίνοντας έξι νίκες σε έξι αγώνες, επίδοση ιστορική για τσεχική ομάδα σε διοργάνωση της UEFA, δεχόμενη μόλις ένα γκολ. Στη φάση των 16 απέκλεισε τη Σερβέτ, πριν στα προημιτελικά λυγίσει από τη Φιορεντίνα. μετά από παράταση…

Με μια διαδρομή που ξεκινά από το 1911 και φτάνει έως τις βαθιές ευρωπαϊκές πορείες του σήμερα, η Βικτόρια Πλζεν έχει μετατραπεί από τοπική ομάδα του σιδηροδρομικού Πλζεν σε σύλλογο-σημείο αναφοράς για το σύγχρονο τσεχικό ποδόσφαιρο, με τίτλους, ταυτότητα και σταθερή θέση στον τσέχικο κα ευρωπαϊκό χάρτη.