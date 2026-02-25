ΠΑΟΚ: Ο.... spiderman Τσιφτσής «αποθεώθηκε» από την UEFA (vid)

Τη διπλή απόκρουση του Τσιφτσή κόντρα στη Θέλτα ξεχώρισε η UEFA, σε μία από τις καλύτερες επεμβάσεις του φετινού Europa League.

Ο Έλληνας κίπερ είναι η... αποκάλυψη του φετινού ΠΑΟΚ, πραγματοποιώντας -στην πρώτη του ευρωπαϊκή σεζόν- εξαιρετικές εμφανίσεις με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Έκανε ντεμπούτο στη Γαλλία κόντρα στη Λιλ, ενώ στο πιο πρόσφατο κόντρα στη Θέλτα, ξεκίνησε τον αγώνα, με μία εντυπωσιακή διπλή απόκρουση σε ισάριθμα σουτ του Σβέντμπεργκ.

Η UEFA ξεχώρισε την απόκρουση του Αντώνη Τσιφτσή, η οποία όχι μόνο ήταν εκ των κορυφαίων των πλέι οφ, αλλά και ολόκληρου του φετινού Europa League.

