Με μοναδική απουσία τον Σοτέλο - Η αποστολή της Θέλτα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)

Αποστολή στην Ισπανία
Με μία απουσία θα παραταχθεί η ομάδα του Βίγκο στον επαναληπτικό αγώνα των πλέι οφ του Europa League κόντρα στον Δικέφαλο.
Ο λόγος για τον Ούγκο Σοτέλο, ο οποίος παρότι προπονήθηκε σήμερα, δεν βρίσκεται στην αποστολή των Γαλιθιάνων, όντας η μοναδική απουσία που καλείται να διαχειριστεί ο Κλαούντιο Χιράλδες.
Αντίθετα, επιστρέφει ο Καρλ Στάρφελτ μετά τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από τον αγώνα της Τούμπας, αλλά και ο Άλβαρο Νούνιες, ξεπερνώντας τον τραυματισμό του.
Εκτός αποστολής έμειναν μετά από τεχνική απόφαση, οι Τσέρβι, Άρκος, Μπελτράν και Ροντρίγκες, αλλά και ο τραυματίας Πάμπλο Ντουράν.
