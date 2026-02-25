Με μοναδική απουσία τον Σοτέλο - Η αποστολή της Θέλτα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (pic)

Ο Ούγκο Σοτέλο παρότι προπονήθηκε, δεν βρίσκεται στην αποστολή της Θέλτα για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (26/2 22:00) - Οι επιλογές του Κλαούντιο Χιράλδες.

Αποστολή στην Ισπανία

Με μία απουσία θα παραταχθεί η ομάδα του Βίγκο στον επαναληπτικό αγώνα των πλέι οφ του Europa League κόντρα στον Δικέφαλο.

Ο λόγος για τον Ούγκο Σοτέλο, ο οποίος παρότι προπονήθηκε σήμερα, δεν βρίσκεται στην αποστολή των Γαλιθιάνων, όντας η μοναδική απουσία που καλείται να διαχειριστεί ο Κλαούντιο Χιράλδες.

Αντίθετα, επιστρέφει ο Καρλ Στάρφελτ μετά τις ενοχλήσεις που αποκόμισε από τον αγώνα της Τούμπας, αλλά και ο Άλβαρο Νούνιες, ξεπερνώντας τον τραυματισμό του.

Εκτός αποστολής έμειναν μετά από τεχνική απόφαση, οι Τσέρβι, Άρκος, Μπελτράν και Ροντρίγκες, αλλά και ο τραυματίας Πάμπλο Ντουράν.