ΠΑΟΚ: Καλύτερο γκολ του Ιανουαρίου η «ζωγραφιά» του Οζντόεφ στον Πειραιά (vid)

Tο γκολ του Μαγκομέντ Οζντόεφ στον προημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, ψηφίστηκε ως το καλύτερο «ασπρόμαυρο» τέρμα του Ιανουαρίου.

Τη φετινή σεζόν σκοράρει ασταμάτητα, όντας τις περισσότερες φορές ο Χ-Factor της επίθεσης του Δικεφάλου και το... κρυφό χαρτί του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ένα ακόμα γκολ, αυτή τη φορά στο Φάληρο κόντρα στον Ολυμπιακό, με το οποίο σφράγισε μία τεράστια πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου με 0-2 σκορ.

Το συγκεκριμένο γκολ συγκέντρωσε το 78,32% των ψήφων του κοινού και χάρισε στον Μαγκομέντ Οζντόεφ το βραβείο Regency Casino Best Goal Ιανουαρίου.

Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε το πλαϊνό σουτ του Γιώργου Γιακουμάκη στο Αγρίνιο, συγκεντρώνοντας ποσοστό 13,82%, ενώ την τριάδα συμπλήρωσε το όμορφο γκολ του Τάισον στην αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στην Τούμπα, με 7,86% των ψήφων.