Πλζεν: Η παγκόσμια πρωτεύουσα της μπύρας Πίλσνερ

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στο Πλζεν, ενόψει του καθοριστικού αγώνα ρεβάνς με την τοπική Βικτόρια, που αποτελεί την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας και παγκοσμίως γνωστή ως η γενέτειρα της μπύρας τύπου Πίλσνερ. Αποστολή στο Πλζεν.

Το 1842 ο Βαυαρός ζυθοποιός Γιόζεφ Γκρολ δημιούργησε την πρώτη σύγχρονη χρυσαφένια λάγκερ, συνδυάζοντας μαλακό τοπικό νερό, εκλεκτό λυκίσκο από το Ζάτετς και νέες τεχνικές ζυθοποίησης. Η μπύρα αυτή αποτέλεσε πρότυπο για ένα στυλ που διαδόθηκε παγκοσμίως.

Η ζυθοποιία Πίλσνερ Ούρκουελ παραμένει σήμερα η μεγαλύτερη της Τσεχικής Δημοκρατίας, ενώ η πόλη διατηρεί ισχυρή ζυθοποιητική παράδοση ήδη από τον Μεσαίωνα.

Πολιτισμός, μεταφορές και ποιότητα ζωής

Το Πλζεν χαρακτηρίζεται από πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και μπαρόκ αρχιτεκτονική. Το 2015 ανακηρύχθηκε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ το 2025 κατέγραψε την υψηλότερη ποιότητα ζωής μεταξύ των τσεχικών πόλεων σύμφωνα με διεθνείς δείκτες.

Η σύνδεση με την Σκόντα

Εκτός από τη σύνθεσή της με την μπύρα Πίλσνερ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την αυτοκινητοβιομηχανία Σκόντα.

Η μεγάλη μεταμόρφωση του Πλζεν πραγματοποιήθηκε τον 19ο αιώνα. Η ταχεία βιομηχανοποίηση μετέτρεψε την πόλη σε ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα της Κεντρικής Ευρώπης. Το 1869 ο Έμιλ Σκόντα ίδρυσε το ομώνυμο εργοστάσιο, το οποίο εξελίχθηκε σε κορυφαία μηχανολογική εταιρεία της Αυστροουγγαρίας και αργότερα της Τσεχοσλοβακίας, απασχολώντας μέχρι το 1917 περισσότερους από 30.000 εργαζόμενους.

Η ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, η δημιουργία μεγάλων συνεργείων επισκευής τρένων και η λειτουργία της πρώτης γραμμής τραμ το 1899 ενίσχυσαν περαιτέρω την οικονομική δυναμική της πόλης, προκαλώντας ταυτόχρονα σημαντικές κοινωνικές αλλαγές και αύξηση του αστικού πληθυσμού.

Πόλεμος, κατοχή και απελευθέρωση

Κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το Πλζεν βρέθηκε υπό γερμανική κατοχή και το εργοστάσιο Σκόντα χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή οπλισμού για τη γερμανική πολεμική μηχανή. Το 1942 περισσότεροι από 2.000 Εβραίοι κάτοικοι εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Τον Απρίλιο του 1945 η πόλη υπέστη σφοδρούς βομβαρδισμούς από τη Βρετανική Βασιλική Πολεμική Αεροπορία και την Όγδοη Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Στις 6 Μαΐου 1945 το Πλζεν απελευθερώθηκε από την Τρίτη Στρατιά των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον στρατηγό Τζορτζ Πάτον, γεγονός που παραμένει σημαντικό στοιχείο της τοπικής ιστορικής μνήμης.

Μετά τον πόλεμο, ο γερμανικός πληθυσμός εκδιώχθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συμφωνίας του Πότσνταμ. Παρά την απελευθέρωση από τις ΗΠΑ, μετά το πραξικόπημα του 1948 στην Τσεχοσλοβακία, η πόλη εντάχθηκε στο σοσιαλιστικό οικονομικό σύστημα. Το 1953, νομισματική μεταρρύθμιση προκάλεσε μαζική εξέγερση εργατών, κυρίως από τα εργοστάσια Σκόντα. Πάνω από 20.000 διαδηλωτές κατέλαβαν το δημαρχείο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια απέναντι στο καθεστώς.

Μετά τη Βελούδινη Επανάσταση, η ιστορική εταιρεία Σκόντα αναδιαρθρώθηκε και προέκυψαν νέες εταιρείες, όπως η Σκόντα Μεταφορές και η Ντούζαν Σκόντα Πάουερ. Παράλληλα, αυξήθηκαν σημαντικά οι ξένες επενδύσεις, ενώ σύγχρονα εμπορικά και ψυχαγωγικά συγκροτήματα ενίσχυσαν την αστική ανάπτυξη.

Σήμερα, το Πλζεν αποτελεί το βασικό επιχειρηματικό κέντρο της Δυτικής Βοημίας και πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας. Παρά το γεγονός ότι συγκεντρώνει περίπου το 30% του πληθυσμού της περιοχής, παράγει σχεδόν τα δύο τρίτα του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, γεγονός που το καθιστά μία από τις πιο ευημερούσες πόλεις της χώρας.