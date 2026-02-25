Πανσερραϊκός: Επαγγελματίας ο Αραμπατζής junior

Ο 16χρονος τερματοφύλακας Θωμάς Αραμπατζής βαδίζει στα χνάρια του πατέρα του Νίκου, αφού υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό του συμβόλαιο με τον Πανσερραϊκό, το οποίο έχει διάρκεια τριών χρόνων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον 16χρονο ποδοσφαιριστή Θωμά Αραμπατζή, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, σε ακόμη μία κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας από την κόκκινη ακαδημία.

Ο Θωμάς Παίσιος Αραμπατζής είναι γεννημένος στις 19/09/2009 αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και εντάχθηκε το καλοκαίρι στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας, ερχόμενος από την Γερμανία. Είναι μέλος των ομάδων Κ17 και Κ19.

Ο Θωμάς ξεχωρίζει για τα πλούσια σωματικά προσόντα για την ηλικία του, ενώ είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Νίκου Αραμπατζή.

Θωμά καλή επιτυχία. Το μέλλον σου ανήκει».