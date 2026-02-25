Super League: Το 16ο πιο ισχυρό πρωτάθλημα στον κόσμο την τελευταία πενταετία!

Σύμφωνα με την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS) για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2021 – 31 Δεκεμβρίου 2025, η Super League Greece κατατάσσεται στην 16η θέση παγκοσμίως.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης της IFFHS, ως το ισχυρότερο πρωτάθλημα στον κόσμο φιγουράρει η Premier League συγκεντρώνοντας 8087 βαθμούς. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Βραζιλία με την Campeonato Brasileiro Serie A (7735,5), η Ιταλία με τη Serie A (7510), η Ισπανία με τη La Liga (7400,5) και η Γερμανία με τη Bundesliga (6570,25). Πρόκειται για τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στον πλανήτη, με συνεχή παρουσία συλλόγων τους σε τελικούς και κατακτήσεις ευρωπαϊκών και διεθνών τίτλων.

Η ελληνική Super League καταλαμβάνει την 16η θέση με 3370 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την ανοδική πορεία των ελληνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια. Μία θέση πάνω από την Ελλάδα, στη 15η θέση, βρίσκεται η Αίγυπτος με την Egyptian Premier League (3374,25 βαθμοί).

Πίσω από την Ελλάδα στην κατάταξη της IFFHS βρίσκονται η Σκωτία με τη Scottish Premiership στην 18η θέση, η Αυστρία με την Austrian Bundesliga στην 23η, η Δανία με τη Danish Superliga στην 24η, το Μεξικό με τη Liga MX στην 25η και η Κύπρος στην 30ή θέση. Πιο χαμηλά συναντάμε επίσης την Πολωνία με την Ekstraklasa, την Ελβετία με τη Swiss Super League, καθώς και τη Σαουδική Αραβία, η οποία καταλαμβάνει την 27η θέση με τη Saudi Pro League.