Επαγγελματίας στον Πανσερραϊκό ο Θωμάς Αραμπατζής

Ο Πανσερραϊκός έδωσε επαγγελματικό συμβόλαιο στον νεαρό τερματοφύλακα, Θωμά Αραμπατζή, με το βλέμμα και στο... μέλλον.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με τον τον 16χρονο ποδοσφαιριστή Θωμά Αραμπατζή, ο οποίος θα φορά τη φανέλα με το λιοντάρι στο στήθος για τα επόμενα τρία χρόνια τουλάχιστον, σε ακόμη μία κίνηση επένδυση για το μέλλον της ομάδας μας από την κόκκινη ακαδημία.

Ο Θωμάς Παίσιος Αραμπατζής είναι γεννημένος στις 19/09/2009 αγωνίζεται ως τερματοφύλακας και εντάχθηκε το καλοκαίρι στα τμήματα υποδομής της ομάδας μας, ερχόμενος από την Γερμανία. Είναι μέλος των ομάδων Κ17 και Κ19.

Ο Θωμάς ξεχωρίζει για τα πλούσια σωματικά προσόντα για την ηλικία του, ενώ είναι γιος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή της ομάδας μας Νίκου Αραμπατζή.

Θωμά καλή επιτυχία. Το μέλλον σου ανήκει».