Ανακοίνωσε Sold out η Θέλτα: «Ας κάνουμε το γήπεδο να βράζει»

«Εκρηκτική» ατμόσφαιρα θέλουν να δημιουργήσουν οι οπαδοί της Θέλτα, οι οποίοι εξάντλησαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ (26/2 22:00).

Sold out ανακοίνωσε η ομάδα του Βίγκο ενόψει της ρεβάνς με τους «ασπρόμαυρους», με το Μπαλαϊδος να αναμένεται κατάμεστο.

Στις εξέδρες του γηπέδου της Θέλτα, θα βρεθούν και περίπου 600 Έλληνες, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Ισπανίας, οι οποίοι θα στηρίξουν την προσπάθεια του ΠΑΟΚ για ανατροπή.

Μαζί με την εξάντληση των εισιτηρίων, η ομάδα της Γαλικίας, ενημέρωσε πως οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας μπορούν ακόμα να μεταβιβάσουν το εισιτήριό τους, προκειμένου στο «Μπαλαίδος» να μην πέφτει... καρφίτσα.