Τη Δευτέρα η κεντρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού - Μετάδοση από την ΕΡΤ

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 18:30, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση της ομάδας, στον κινηματογράφο «Άνεσις», που θα υποδεχθεί ανθρώπους που προσέφεραν στην ομάδα και διακρίθηκαν με τα χρώματά της, εντός και εκτός γηπέδου.

Η εκδήλωση, την οποία υποστηρίζουν ο Δήμος Αγρινίου και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θα περιλαμβάνει ομιλίες, προβολές, αφιερώματα, βραβεύσεις και ασφαλώς στιγμές έκπληξης και συγκίνησης.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την συχνότητα ΕΡΤ 2 Σπορ.