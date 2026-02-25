Έφτασε στην Τσεχία ο Παναθηναϊκός – Πόλος έλξης ο Μπενίτεθ (vid)

Στην Τσεχία έφτασε χωρίς πρόβλημα ο Παναθηναϊκός, με την πτήση να προσγειώνεται στην Πράγα και από εκεί μεταβαίνει οδικώς στο Πλζεν, όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη Βικτόρια.

Φτάνοντας στην τεχνική πρωτεύουσα, πόλης έλξης αποτέλεσε ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς αρκετοί φίλαθλοι του ζήτησαν ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία. Δημοφιλής ήταν και ο Τάκης Φύσσας, ο οποίος κι αυτός αναγνωρίστηκε από αρκετούς Τσέχους.

Στις 18:45 ο Ράφα Μπενίτεθ θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον αγώνα, ενώ στις 19:30 θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού στο Stadion města Plzně.